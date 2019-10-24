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Верховный суд РФ обязал Украину выплатить 112 млн долл

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Согласно решению суда, дополнительно Украина должна будет оплатить проценты.
Здание Верховного суда РФ
Здание Верховного суда РФ
Вики

Верховный суд РФ отклонил жалобу Украины на решение о выплате 112 млн долл в пользу Татнефти. Речь идет о деле потери доли в Укртатнафте.

Об этом сообщает Интерфакс.

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Решение о взыскании 112 млн долл вынес Арбитражный суд Ставропольского края в марте 2019 года. Украинский Минюст попытался оспорить решение, но Верховный суд РФ “оснований для пересмотра дела“ не нашел.

Ранее сообщалось о том, что Высокий суд правосудия удовлетворил ходатайство компании Татнефть о взыскании с Украины $144 млн из-за потери доли в Укртатнафте.

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Теги: Украина, РФ, Татнефть, суд
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гость  (аноним)  24.10.2019, 12:55
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гость
Ха-ха-ха-ха-а-а-а!!!
Ждите кацапы, ждите! Быдло еб...аное
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