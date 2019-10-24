Верховный суд РФ обязал Украину выплатить 112 млн долл

Согласно решению суда, дополнительно Украина должна будет оплатить проценты.

Верховный суд РФ отклонил жалобу Украины на решение о выплате 112 млн долл в пользу Татнефти. Речь идет о деле потери доли в Укртатнафте.

Об этом сообщает Интерфакс.

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Решение о взыскании 112 млн долл вынес Арбитражный суд Ставропольского края в марте 2019 года. Украинский Минюст попытался оспорить решение, но Верховный суд РФ “оснований для пересмотра дела“ не нашел.

Ранее сообщалось о том, что Высокий суд правосудия удовлетворил ходатайство компании Татнефть о взыскании с Украины $144 млн из-за потери доли в Укртатнафте.

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