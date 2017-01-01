В Аграрном фонде, Укрспирте и Госпотребслужбе новое руководство

Руководитель Госпотребслужбы ушел в отставку по собственному желанию, остальных отстранили.

Кабмин огласил о новых должностных назначениях. На госпредприятии “Укрспирт“, а также в Аграрном фонде и Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей произошли кадровые изменения. Об этом сообщает министр экономики Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

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Полномочия временно исполняющего обязанности главы директора ГП “Укрспирт“ Юрия Лучечко прекращены. Исполняющим обязанности руководителя предприятием пока назначили советника министра экономики Сергея Блескуна.

Сергей Блескун facebook.com

Что касается Аграрного фонда, от руководства отстранили Андрея Радченко. Планируется открытие конкурса на эту должность. Милованов считает, что фонд вообще стоит закрыть.

Руководитель Госпотребслужбы Владимир Лапа ушел в отставку по собственному желанию, хотя претензий к его работе у министра нет. Временно исполнять обязанности главы будет замглавы регулятора Ольга Шевченко.

Ольга Шевченко consumer.gov.ua

Напомним, что стало известно, сколько заработал министр Милованов.



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