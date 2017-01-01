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Власти отменили 20 актов, мешающих бизнесу – Гончарук

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Премьер министр провел встречу с представителями Американской торговой палаты.
Премьер-министр Алексей Гончарук
Премьер-министр Алексей Гончарук
Кабмин

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с представителями Американской торговой палаты заявил о текущих достижениях правительства. В частности, власти отменили 20 актов, которые создавали бизнесу бюрократические препятствия.

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“Мы уже начали менять систему - буквально вчера мы отменили на заседании правительства около 20 актов, которые создавали для бизнеса бюрократические преграды“, - подчеркнул премьер-министр.

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Кабмин упростил порядок регистрации иностранных представительств в Украине, внедрил механизм получения разрешений на пользование недрами онлайн, отменил голограммы.

Премьер и представители Торговой палаты договорились о сотрудничестве
Премьер и представители Торговой палаты договорились о сотрудничестве
Кабмин

Также были внесены изменения в регуляторные акты для торговли алкоголем.

Отменили дублирование регуляторных актов в сфере розничной торговли алкоголем. Это уничтожит коррупцию в сфере, а бизнес сэкономит около 1,5 млн грн/год, - отметил он

 

Ранее Гончарук рассказал, как простому украинцу получить землю бесплатно. По словам премьер-министра, получить землю в теории и реальности – разные вещи.

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Теги: Алексей Гончарук, бизнес
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