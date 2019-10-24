В Украине может подорожать автогаз: Депутаты хотят изменить акциз

По информации издания, нардепы обсуждают изменение акцизов на топливо.

По прогнозам, автогаз и дизтопливо подорожают, а бензин немного подешевеет depositphotos.com

Народные депутаты профильных комитетов обсуждают возможное изменение акцизов на автогаз и дизтопливо. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на собственные источники.

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“По оценкам Консалтинговой группы А-95, в случае реализации предложения цена автогаза может вырасти на 5,5 грн/л (исходя из текущего курса и котировок), дизтоплива - на 80 коп/л. В то же время бензин может подешеветь на 60 коп/л“ – говорится в сообщении.

Согласно еще одному варианту повышения акциза, ставку на бензин и ДТ уровняют до €200/тыс л, а на СУГ — €160/тыс л. По данным издания, проект отклонили.

Как может быть изменены акциз на топливо в Украине enkorr

Напомним, летом автогаз в Украине дешевел девять недель подряд. С начала года цены снизились почти на две гривны.

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