В Украине будут проверять законность получения субсидий

Главная цель закона — обнаружить граждан, которые получают государственную помощь, не имея законных оснований.

Украинцев будут проверять, законны ли у них льготы depositphotos.com

Украинские парламентарии проголосовали за закон, который гласит, что граждане, имеющие льготы, должны будут доказать их законность.

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Об этом сообщает ТСН.

Такие строгие правила решили воплотить в реальность из-за недобросовестных украинцев, которые незаконно получают какие-либо льготы.

В отделе предоставления субсидий районного управления соцзащиты по новым правилам, которые приняли только сейчас, оказывается, уже работают три года.

“За 2019 год у нас из Минфина пришло 1142 граждан, возврат средств был на 44 тысячи“, - рассказала начальница отдела жилищных субсидий Галина Кравченко.

В прошлом году одно из киевский районных управлений субсидий вернуло Министерству финансов около полумиллиона гривен. Эти деньги незаконно были начислены людям, которые не имели оснований получать льготы.

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Закон, который разрешает подлинность полученных льгот, был принят на прошлой неделе. Проверка будет проходить в три этапа.

Превентивная верификация – когда человек впервые обращается по социальную помощь. Текущая – когда человек уже получает пособие. Ретроспективная – когда осуществляется проверка после завершения предоставления выплат.

Закон дает разрешение на проверку тех граждан, которые получают пенсии, стипендии, субсидии, а также имеют льготы или право на денежную выплату.

“Это вопрос социальной справедливости. Это может человек, который является более хитрым, получать субсидию там, где его сосед не может это себе позволить“, - говорит народный депутат, инициатор законопроекта Даниил Гетманцев.

Главная цель закона, по словам Гетманцева, выявить того человека, который получает помощь, не имея законных оснований. Нардеп уверяет, что пенсии и другие социальные выплаты, государство просто так не будет отбирать.

Напомним, что Кабмин изменил правила получения субсидий.



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