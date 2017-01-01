Социологи выяснили, сколько в Украине экономических оптимистов

Около 18% украинцев считают, что экономическое положение в стране улучшилось .

Аналитики социологической группы Рейтинг опубликовали результаты очередного опроса. Оказалось, что количество тех, кто негативно оценивал экономическую ситуацию как в стране, так и в семье, уменьшилось вдвое. Эксперты считают, что оптимизм связан с недавними президентскими выборами.

Об этом сообщает пресс-служба.

Экономическая ситуация в стране

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Около 18% опрошенных считают, что за последние 12 месяцев экономическое положение в стране улучшилось, 47% говорят, что оно не изменилось, и 29% - утверждают, что ситуация ухудшилась. При этом 45% опрошенных верят, что в следующий год экономика возрастет, 26% - считают, что все останется, как есть, и только 15% - имеют негативные ожидания. Еще 15% затруднились ответить.

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Результаты опроса: Как изменилась экономическая ситуация за последние 12 месяцев Рейтинг

Наибольшие угрозы по мнению граждан:

Массовый выезд украинцев заграницу. Экономический упадок и обнищание населения. Ухудшение здоровья нации, экологические катастрофы, полномасштабную войну. Россией, рост преступности, деградацию и вымирание населения. Развал страны, девальвацию гривны, безвластие и массовые беспорядки. Установление диктатуры, голод, международную изоляцию Украины и терроризм.

Ранее сообщалось о том, что украинцы против покупки SIM-мок по паспортам. Около 45,7% украинцев выступили против покупки SIM-карт по паспорту.

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