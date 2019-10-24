Правительство предлагает установить специальные игорные зоны для казино

Также планируется реализация программы по борьбе с игровой зависимостью.

Правительство инициирует создание специальных игорных зон. Об этом идет речь в новом законопроекте “О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр“. Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

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Правительство предлагает установить специальные игорные зоны для размещения казино и залов игровых автоматов.



Игорные зоны для осуществления деятельности казино будут устанавливаться в пятизвездочных отелях, а зал с автоматами можно будет ставить на территории отелей, которые имеют от трех до пяти звезд.



Документ предусматривает введение комплексного регулирования рынка азартных игр в Украине.



Также законопроект предлагает установить жесткие требования к финансовому состоянию организаторов азартных игр с целью обеспечения их финансовой стабильности и обеспечения выплат выигрышей.



Специальные требования будут выдвигаться на соответствие общепринятым международным стандартам игорного оборудования и программного обеспечения, используемых для проведения азартных игр.

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Предлагается создать основы для введения ограничений деятельности операторов, которые не зарегистрированы в Украине и которые не имеют соответствующей лицензии.



Чтобы обезопасить от игорного бизнеса несовершеннолетних, предлагается установить требования, которые будут идентицировать игроков. К владельцам казино и игорных автоматов будут применять жесткие финансовые санкции за невыполнение таких требований.



Кроме того, правительство планирует начать борьбу с игровой зависимостью и ввести принцип “ответственной игры“, предусматривающий осуществление организатором азартных игр мер по предупреждению и минимизации негативных последствий от участия в азартных играх.

Напомним, опрос подтвердил, что украинцы против легализации игорного бизнеса.



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