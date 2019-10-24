Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Правительство предлагает установить специальные игорные зоны для казино

Комментариев: 1
Также планируется реализация программы по борьбе с игровой зависимостью.
Игорные зоны в казино
Игорные зоны в казино
depositphotos.com

Правительство инициирует создание специальных игорных зон. Об этом идет речь в новом законопроекте “О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр“. Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

Читай также: Нардепы предлагают легализировать блокчейн и криптовалюты в Украине

Правительство предлагает установить специальные игорные зоны для размещения казино и залов игровых автоматов.

Игорные зоны для осуществления деятельности казино будут устанавливаться в пятизвездочных отелях, а зал с автоматами можно будет ставить на территории отелей, которые имеют от трех до пяти звезд.

Документ предусматривает введение комплексного регулирования рынка азартных игр в Украине.

Также законопроект предлагает установить жесткие требования к финансовому состоянию организаторов азартных игр с целью обеспечения их финансовой стабильности и обеспечения выплат выигрышей.

Специальные требования будут выдвигаться на соответствие общепринятым международным стандартам игорного оборудования и программного обеспечения, используемых для проведения азартных игр.

Читай также: Теперь каждый украинец может признать себя банкротом и не оплачивать долги - СМИ

Предлагается создать основы для введения ограничений деятельности операторов, которые не зарегистрированы в Украине и которые не имеют соответствующей лицензии.

Чтобы обезопасить от игорного бизнеса несовершеннолетних, предлагается установить требования, которые будут идентицировать игроков. К владельцам казино и игорных автоматов будут применять жесткие финансовые санкции за невыполнение таких требований.

Кроме того, правительство планирует начать борьбу с игровой зависимостью и ввести принцип “ответственной игры“, предусматривающий осуществление организатором азартных игр мер по предупреждению и минимизации негативных последствий от участия в азартных играх.

Напомним, опрос подтвердил, что украинцы против легализации игорного бизнеса.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram 

Поделись:
Теги: казино, игорная зона, игорный бизнес, игровые автоматы, Кабмин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
zadneprohodchik    24.10.2019, 15:50
Оценка:  0
zadneprohodchik
на ленинградке уже есть зона казино ломбарбов генделыков и торчков спасибо сабакаву
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь