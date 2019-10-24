Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Завтра в обращение поступит новая украинская банкнота - 1000 гривен

Комментариев: 4
Банкнота будет существенно отличаться от уже существующих.
Новая украинская купюра
Новая украинская купюра
flickr.com

Завтра, 25 октября, в обращение поступит новая украинская банкнота - 1000 гривен. Информацию подтвердил сегодня на брифинге глава НБУ Яков Смолий, который транслировался на официальном канале НБУ на YouTube.

Читай также: НБУ снизил учетную ставку до 15,5% годовых

Новая банкнота будет логическим продолжением обновлений, которые начали внедрять еще в 2014 году.

1000 гривен оснастят дополнительными элементами защиты, поскольку это будет самый высокий номинал в Украине.

“Действительно, завтра вводится банкнота номиналом 1 тысяча гривен“, - сказал Смолий и добавил, что НБУ планирует мероприятия по разъяснению особенностей этой купюры.

Смолий заявил, что НБУ будет рассказывать о дизайне купюры, ее защитных элементах, а также об отношении украинцев к таким изменениям.

Напомним, что НБУ выпустил монету с бойцом УПА к 75-летию освобождения Украины от нацистов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram 

Поделись:
Теги: НБУ, 1000 гривен, новая банкнота, украинские купюры
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
lusyika    24.10.2019, 16:59
Оценка:  +1
lusyika
Я б їм запропонувала куди її всунути - дуп там багато у монікиЗЕленскі в команді!!!
FPN    24.10.2019, 16:55
Оценка:  +1
FPN
И ЦЕНЫ ПОЛЕТЯТ
Агент_Смитт    24.10.2019, 16:51
Оценка:  +1
Агент_Смитт
По раскраске на 100 грн похожа...
WTF2_eбy_в_рот    24.10.2019, 16:48
Оценка:  +1
WTF2_eбy_в_рот
через год ждем 1 000 000. как купоны 20 лет назад......
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь