Завтра в обращение поступит новая украинская банкнота - 1000 гривен

Банкнота будет существенно отличаться от уже существующих.

Завтра, 25 октября, в обращение поступит новая украинская банкнота - 1000 гривен. Информацию подтвердил сегодня на брифинге глава НБУ Яков Смолий, который транслировался на официальном канале НБУ на YouTube.

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Новая банкнота будет логическим продолжением обновлений, которые начали внедрять еще в 2014 году.

1000 гривен оснастят дополнительными элементами защиты, поскольку это будет самый высокий номинал в Украине.

“Действительно, завтра вводится банкнота номиналом 1 тысяча гривен“, - сказал Смолий и добавил, что НБУ планирует мероприятия по разъяснению особенностей этой купюры.

Смолий заявил, что НБУ будет рассказывать о дизайне купюры, ее защитных элементах, а также об отношении украинцев к таким изменениям.

Напомним, что НБУ выпустил монету с бойцом УПА к 75-летию освобождения Украины от нацистов.

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