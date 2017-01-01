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Дубилет рассказал, как будут защищены тексты электронных законов

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По словам чиновника, подделать документы будет невозможно.
Дмитрий Дубилет
Дмитрий Дубилет
facebook.com/utg.ua

Обязательную публикацию всех законов, а также подзаконных нормативно-правовых актов, в скором времени могут отменить.

Как теперь власть будет защищать эти документы, сообщил на своей странице в Facebook министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

“Публикация актов будет не просто на веб-странице, как текст на каком-то новостном издании. Будет опубликован документ с наложенным электронно-цифровой подписью и с указанием времени“, - утверждает чиновник.

Министр также добавил, что украинцы беспокоятся из-за вчерашнего законопроекта, которым правительство желает отменить обязательную публикацию законов в печатном виде. Люди боятся, что таким образом тексты правовых актов могут быть фальсифицированы.

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Дубилет утверждает, что электронная подпись дает гарантию, что этот документ невозможно изменить. Кроме того, время подписания документа синхронизируется с центральными серверами АЦСК. Это дает гарантию, что подделать подпись будет невозможно.

Он также сказал, что бумажные версии нормативно-правовых актов по-прежнему будут рассылаться в ключевые архивы.

Напомним, Дубилет отчитался по первым 50 дням работы и анонсировал детенизацию алкоголя.

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Теги: Дубилет, реформы, публикация закона, Кабмин
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