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В Минфине огласили о старте проекта “Е-контракт”

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“Е-контракт” будет интегрировать и автоматизировать процессы трех государственных систем.
Оксана Маркарова
Оксана Маркарова
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Министр финансов Оксана Маркарова огласила о старте проекта “Е-контракт”, который продолжит информационную революцию в сфере публичных финансов в Украине.

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Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

“Е-контракт” будет интегрировать и автоматизировать процессы трех государственных систем: Государственной казначейской службы, Министерства финансов Украины, Министерства экономического развития и торговли.

“Мы начинаем двигаться от прозрачности к подотчетности. В 2015 мы запустили первый портал - spending. Он позволил видеть практически в реальном времени информацию о том, куда и сколько средств по контракту перечислила Государственная казначейская служба. Затем мы открыли данные государственного и местных бюджетов, информацию о проектах, финансируемых международными финансовыми организациями”, - сказала министр финансов.

“Е-контракт” поможет упорядочить процедуру заключения договоров на всех этапах - от инициации до отчетности, а также станет новым инструментом для анализа данных и контроля за использованием публичных средств.

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Присутствовавший на презентации министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет добавил, что документы в формате, который могут интерпретировать машины, - это существенный шаг вперед.

Напомним, появилась информация, что министр финансов получает меньше, чем ее заместители.

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Теги: “Е-контракт”, Минфин, Маркарова
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