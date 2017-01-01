В Украине работают лишь 68% женщин, как это влияет на экономику страны

Если остальной процент женщин выйдет на работу, экономика страны существенно изменится.

В Украине работают лишь 68% женщин. Конечно, в условиях старения нации, эмиграции, сокращения населения, мы чувствуем недостаток в рабочей силе. Если бы остальные женщины работали, это бы существенно повлияло на экономику страны. Об этом пишет Центр экономической стратегии.

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Некоторые женщины не работают по нескольким причинам. Центр экономической стратегии провел социологический опрос, в котором участвовали неработающие женщины. Основных причин, по которым они находятся дома, две - ограниченные возможности ухода за детьми и желание ухаживать за детьми самостоятельно.

Статистическая информация также подтверждает недостаточное количество мест в детских садах: в среднем в 2018 году на 100 мест в детских садах претендовало 113 детей.

Но это не единственная причина незанятости женщин. Социологическая компания Info Sapiens также провела опрос и утверждает, что только у 54% домохозяек есть дети до 6 лет (а 14% женщин вообще детей не имеют).

Таким образом, значительная часть неработающих женщин находятся вне рабочей силы по другим причинам. Исследование показало, что в Украине еще одна веская причина, почему женщины не работают - это недостаток необходимых навыков и опыта, законодательные ограничения по занятости в определенных отраслях, гендерные стереотипы со стороны работодателей и общества, отсутствие хороших рабочих мест, личный выбор женщины, а также наличие проблем со здоровьем .

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В то же время, привлечение большего количества женщин к работе может оказать значительное положительное влияние на экономический рост страны - украинская экономика может получить от 7,5 до 23, 6 миллиардов долларов США.

Напомним, что в Польше был разработан законопроект, предусматривающий отмену подтверждения дипломов для иностранных врачей.



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