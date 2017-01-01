В Нацбанке назвали вопросы переговоров с МВФ

Главные вопросы переговоров с Международным валютным фондом - бюджет, незаконное обогащение и рынок земли.

Во время визита миссии Международного валютного фонда в Украине стороны обсудят вопросы государственного бюджета на 2020 год.

Читай также: Опубликован макропрогноз Кабмина на три года

Также планируется поговорить о законопроекте о незаконном обогащении и рынке земли.

Об этом заявил председатель Нацбанка Яков Смолий на брифинге, передает УНН.

“Мы частично проговорили с миссией МВФ периметр вопросов и продолжили эти переговоры в Вашингтоне, и я считаю, что во время очередного визита круг вопросов будет практически уже определено. Один из вопросов - это бюджет 2020 года. Следующий вопрос - это анти коррупция, это принятие закона о незаконном обогащении, судебная реформа как процесс. Обсуждались вопросы рынка земли“, - отметил Смолий.

По его словам, также среди вопросов есть текущие - об изменениях в законы о НБУ, о Фонде гарантирования вкладов физических лиц.

Напомним, завтра в обращение поступит новая украинская банкнота - 1000 гривен.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

