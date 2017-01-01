Глава Минэкономразвития: Во власть идут, чтобы не пустить туда кого-то худшего

В 2015 году Тимофей Милованов рассказывал студентам, что нужно заниматься доносами.

Глава Минэкономразвития Тимофей Милованов в 2015 году на лекции в КПИ рассказывал студентам о пользе вычисления оппонентов и доносов о них.

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Об этом стало известно после того, как экс-министр юстиции Елена Лукаш разместила на своем Youtube-канале соответствующее видео.

Выступление Милованова называется “Теория игр для экономистов”.

“Это правило игры: если на вас написали донос – вы проиграли. Вы должны быть лучше: вы должны быстрее написать донос на вашего оппонента. То есть, суть не в том, что лично вы сделали, а в том, что вы быстрее вычисляете, с кем вам не по пути, и сжираете этого человека первым. Никого не волнует на самом деле, вы пытали людей, вырезали им глаза или нет”, – заявлял будущий министр.

Милованов утверждает, что 10% людей в этой системе должны быть точно так же наказаны, чтобы у людей был страх. Нынешний глава Минэкономразвития советовал студентам играть в эту же игру и поддерживать дисциплину, угадывая, кто же следующий противник.

”Вы карабкаетесь вверх по иерархической лестнице. Вы хотите пробраться на верх пищевой цепочки. Там мест меньше, чем людей. И вы должны четко понимать, кто ваш первый основной конкурент и убирать его. И у кого есть лучшее понимание этого, тот будет более эффективный на верхушке. И соответственно, это такой самоотбор”, – отмечал Милованов.

Он добавил, что на самом деле неважно, какие правила нарушаете, но важно, что “на вас настучали быстрее, чем вы”.

Также он отметил, что во власть идут не потому, чтобы ”все там сделать”, а чтобы не пустить туда кого-то худшего.

Напомним, что стало известно, сколько заработал министр Милованов.

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