Курс валют на 25 октября: гривна упала ниже психологического рубежа

Курс доллара на межбанке в продаже вырос на 13 копеек – до 25,15 гривен за доллар, курс в покупке поднялся на 12 копеек – 25,11 гривен за доллар.

Национальный банк Украины на пятницу, 25 октября, понизил курс гривны по отношению к американскому доллару сразу на 22 копейки – до 25,11 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 24 октября.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2511,4112 гривны (+22,1583);

– 100 евро – 2794,6984 гривны (+25,9024).

Напомним, сегодня, 25 октября, в обращение поступает новая украинская банкнота - 1000 гривен.

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