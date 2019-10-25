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Газпром прокачает минимум 50 млрд кубов газа – НБУ

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Такой объем транзита заложен в прогноз, исходя из контрактных обязательств Газпрома, объема хранилищ и даты ввода в эксплуатацию обходных газопроводов.
Каким будет транзит российского газа через территорию Украины
Каким будет транзит российского газа через территорию Украины
depositphotos.com

Нацбанк закладывает в свои прогнозы на 2020 год транзит российского газа через территорию Украины в объеме 50 млрд кубометров. Об этом сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе брифинга, сообщает УНИАН в четверг, 24 октября.

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“Действительно может быть сценарий, что в течение какого-то промежутка времени в следующем году не будет транзита через территорию Украины. Когда мы ставим транзит на 50 млрд кубов в следующем году, мы отталкиваемся от контрактных обязательств Газпрома, объема хранилищ и того, когда новые газопроводы будут введены в действие“, – сказал Сологуб.

По его словам, Газпрому для выполнения своих обязательств придется прокачать через Украину 50 млрд кубов газа, как минимум. При этом Сологуб подчеркнул, что по результатам обсуждения этого вопроса с Нафтогазом и Укртрансгазом не ожидает проблем для внутренних потребителей при отсутствии транзита.

“Дистрибуция газа по территории Украины внутренним потребителям будет обеспечена“, – заверил он.

Напомним, в Нацбанке назвали вопросы переговоров с МВФ.

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Теги: Россия, Украина, газ, Газпром, Нафтогаз, НБУ, Нацбанк, транзит, транзит газа
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  25.10.2019, 11:04
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гость
Курочка в гнездичке и яичко в гузичке, а они уже яичню жарить собрались
Котофунтик    25.10.2019, 10:51
Оценка:  +4
Котофунтик
А договор Украина уже заключила?
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