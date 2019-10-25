Газпром прокачает минимум 50 млрд кубов газа – НБУ

Такой объем транзита заложен в прогноз, исходя из контрактных обязательств Газпрома, объема хранилищ и даты ввода в эксплуатацию обходных газопроводов.

Нацбанк закладывает в свои прогнозы на 2020 год транзит российского газа через территорию Украины в объеме 50 млрд кубометров. Об этом сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе брифинга, сообщает УНИАН в четверг, 24 октября.

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“Действительно может быть сценарий, что в течение какого-то промежутка времени в следующем году не будет транзита через территорию Украины. Когда мы ставим транзит на 50 млрд кубов в следующем году, мы отталкиваемся от контрактных обязательств Газпрома, объема хранилищ и того, когда новые газопроводы будут введены в действие“, – сказал Сологуб.

По его словам, Газпрому для выполнения своих обязательств придется прокачать через Украину 50 млрд кубов газа, как минимум. При этом Сологуб подчеркнул, что по результатам обсуждения этого вопроса с Нафтогазом и Укртрансгазом не ожидает проблем для внутренних потребителей при отсутствии транзита.

“Дистрибуция газа по территории Украины внутренним потребителям будет обеспечена“, – заверил он.

Напомним, в Нацбанке назвали вопросы переговоров с МВФ.



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