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Депутаты хотят сделать субсидии на интернет

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Такие льготы будут доступны только отдельной категории населения.
Депутаты хотять сделать субсидии на интернет
Депутаты хотять сделать субсидии на интернет
depositphotos.com

Депутаты Верховной Рады Украины зарегистрировали законопроект, в котором говорится о возможной компенсации расходов украинцев на интернет. Законопроект опубликован на официальном сайте Верховной Рады.

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Правда, такая привилегия будет доступна только тем семьям, чей среднемесячный совокупный доход за 6 месяцев меньше, чем граничное значение для получения налоговой социальной льготы.
 

Это свидетельствует о том, что чиновники готовы обеспечить интернетом все население, включая малоимущие семьи.

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Кроме того, закон предусматривает ужесточение ответственности за нарушение законодательства об электронных коммуникациях. Подразумевается, что пропускная способность канала в рамках выделенного соединения должна быть соответствующей для обеспечения доступа потребителей к таким сервисам:

- электронная почта;

- поисковые системы, позволяющие искать и находить любой вид информации;

- обучение в Интернете;

- Интернет-издания или новости;

- сервис, помогающий покупать или заказывать товары или услуги в режиме онлайн;

- Интернет-банкинг;

- доступ к услугам электронного управления;

- социальные медиа;

- звонки и видеозвонки.

Парламентарии предполагают, что тарифы на услуги будут устанавливать непосредственно провайдеры. Малоимущим же семьям власть обещает компенсировать расходы на интернет.

Напомним, недавно появилась информация о том, как изменились доходы и расходы украинцев за последние 5 лет – инфографика.

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Теги: субсидиант, субсидии, интернет, Верховная Рада
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