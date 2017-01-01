Украинцы в разы отстают от европейцев в благосостоянии

Европейский показатель выше почти в 20 раз.

Уровень благосостояния в Украине на душу населения вырос, если сравнивать годичные показатели — с июня 2018 по июль 2019. Об этом сообщается ежегодном докладе Global Wealth Report швейцарского банка Credit Suisse.

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В этом рейтинге мы получили прирост на уровне 6% процентов — до $8,792 тыс. Однако мы все равно существенно отстаем от европейцев. У них этот показатель равен $153,973 тыс, общий мировой показатель $70,849 тыс. Такие цифры говорят о том, что общий мировой показатель в восемь раз выше, а европейский в восемнадцать, чем украинский.

Для сравнения, с конца 2013-го по конец 2015-го уровень благосостояния выглядел следующим образом:

На конец 2013 года показатель составил $9,96 тыс.

На конец 2014 года он снизился до $5,72 тыс.

На конец 2015-го — до $4,21 тыс. Читай также: Украинцев назвали самыми бедными в Европе После этого уровень благосостояния в Украине начал увеличиваться.

Также в банке отмечают, что к середине 2019-го в Украине насчитывалось почти 35 млн взрослых. Все личное благосостояние в Украине оценивается в $308 млрд (0,1% от мирового).

Что же касается мира, то совокупное благосостояние его населения с июля 2018-го по конец июня 2019 года увеличилось на $9,1 трлн (или на 2,6%), и превысило $360,6 трлн.

Напомним, Украина улучшила позиции в рейтинге Doing Business-2020.

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