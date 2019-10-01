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Киевские работодатели задолжали своим работникам 185, 8 млн. грн.

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Среди должников как государственные предприятия, так и частные.
Работодатели наращивают долги
Работодатели наращивают долги
depositphotos.com

Киевские работодатели задолжали своим работникам 185,8 миллионов грн. Размер долга все увеличивается из-за накапливания, в основном, на 29 предприятиях, которые являются главными должниками. Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

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По состоянию на 1 октября 2019 в столице Украины отсутствует просроченная задолженность по выплате заработной платы в бюджетном секторе и на коммунальных предприятиях, финансирование которых покрываются городским бюджетом, уточнила чиновница.

Впрочем, ситуация с выплатой заработной платы в Киеве несколько ухудшилась: по сравнению с предыдущим месяцем долг по выплате заработной платы в городе увеличился на 4,6% или на 8,2 млн грн и, согласно предварительным статистическим данным на 01.10.2019, составил 185, 8 млн грн. Со всеми предприятиями-должниками мы ведем жесткий диалог и постоянно контролируем ситуацию, - отметила Хонда.

В начале октября  должниками были 40 предприятий, которые относятся к государственному сектору и 32 предприятия негосударственного. Долг составил 134,7 млн. грн и 51,1 млн грн соответственно.

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Среди государственных предприятий крупнейшими должниками остаются компании, входящие в состав ГК “Укроборонпром” (НИИ “Квант” - 36,8 млн. грн.; Завод “Маяк” - 27,1 млн. грн.; НИИ гидроприборов - 9,6 млн. грн.; Завод “Буревестник” - 7,7 млн. грн.; КБ “Артиллерийское вооружение” - 6,1 млн. грн., Киевский бронетанковый завод - 4,7 млн. грн).

Напомним, суд отклонил жалобу России по иску Ощадбанка на $1,3 млрд.

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Теги: КГГА, должники, госпредприятие, работодатели
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