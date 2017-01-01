НБУ отозвал лицензию “Укрсоцбанка”

“Укрсоцбанк” присоединяется к российскому капиталу.

Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию “Укрсоцбанка”. Такая ситуация сложилась, из-за того, что этот банк присоединили к банку с российским капиталом “Альфа-банка”.

Читай также: Опубликован макропрогноз Кабмина на три года

Соответствующее решение Нацбанк принял 24 октября, передает пресс-служба НБУ.



“Принятое решение связано с завершением реорганизации АО “Укрсоцбанк” путем присоединения к АО “Альфа-Банк” по упрощенной процедуре в соответствии с требованиями Закона Украины “Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков”, - говорится в сообщении.



Соответствующая ситуация говорит о завершении процедуры объединения “Укрсоцбанка” и “Альфа-банка”. Соответственно, “Укрсоцбанк” прекратил свое существование в Украине, а его клиентов перевели в российский “Альфа-банка”.



Поэтому НБУ решила лишить банк лицензии. Таким образов в Украине стало на 1 банк меньше — лицензию НБУ в Украине имеют 75 банков.

Читай также: В Нацбанке назвали вопросы переговоров с МВФ

НБУ разрешил “Альфа-банку” поглотить “Укрсоцбанк” 17 сентября.



По данным Национального банка Украины, “Альфа-банк” принадлежит нескольким россиянам.

Напомним, НБУ снизил учетную ставку до 15,5% годовых



Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram