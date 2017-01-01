Минфин: Отношения с инвесторами улучшаются

Украина стала одной из трех стран с наибольшим прогрессом в области качества распространения данных.

Институт международных финансов улучшил позиции Украины в ежегодном рейтинге качества взаимодействия суверенных эмитентов с международными инвесторами. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов в пятницу, 25 октября.

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Так, в 2019 году оценка Украины в сфере отношений с инвесторами выросла на 3,5 балла, увеличившись с 36,5 до 40 из максимальных 42-х.

В Минфине прогресс связывают с началом проведения глобальных звонков с инвесторами и публикациями расширенных данных для анализа на сайте министерства.

В нынешнем отчете IIF Украина стала одной из трех стран вместе с Ганой и Венгрией с наибольшим прогрессом в области качества распространения данных: оценка открытости выросла на 4 балла - с 32 по 36 из 44 максимальных.

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IIF отметил в своем отчете, что прогресс удалось достичь благодаря частичному внедрению учета по методологии IMF GFSM 2001, обнародованию графика погашения госдолга ежеквартально и публикациями графика погашения валового внешнего долга.

Как отмечается, в 2018 году Институт международных финансов также признал наибольший прогресс Украины: оценка практик Украины в сфере отношений с инвесторами выросла на 20 баллов, увеличившись с 16 до 36,5 с максимальных 42-х.

Напомним, с 1 ноября в Украине вступят в силу новые правила возврата налогов.

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