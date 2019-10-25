Расходы на чиновников сократят на 10% - Зеленский

Президент считает, что это позволит сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета.

В следующем году расходы на чиновников планируют сократить на 10%. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам совещания по подготовке Рада в первом чтении приняла госбюджет-2020.

“Заслушал министра финансов относительно основных показателей. Поставил задачу сократить расходы госбюджета на следующий год на содержание чиновников на 10%. Это позволит сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета. Это сокращение не должно коснуться учителей и врачей – тех, от кого зависит будущее Украины“, - написал Зеленский в Facebook.

Напомним, в Кабмине представили “реформу“ прожиточного минимума.

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