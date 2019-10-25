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Расходы на чиновников сократят на 10% - Зеленский

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Президент считает, что это позволит сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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В следующем году расходы на чиновников планируют сократить на 10%. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам совещания по подготовке Рада в первом чтении приняла госбюджет-2020.

“Заслушал министра финансов относительно основных показателей. Поставил задачу сократить расходы госбюджета на следующий год на содержание чиновников на 10%. Это позволит сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета. Это сокращение не должно коснуться учителей и врачей – тех, от кого зависит будущее Украины“, - написал Зеленский в Facebook.

Напомним, в Кабмине представили “реформу“ прожиточного минимума.

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Теги: Зеленсикй, Госбюджет, чиновники, расходы
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Андрей_и_Богдан    25.10.2019, 18:03
Оценка:  0
Андрей_и_Богдан
А квартиры в Киеве для помощников слуг учитываются в "сокращении"?
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