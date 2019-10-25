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Какими будут зарплаты украинцев в ближайшие годы

Комментариев: 4
Кабмин прогнозирует замедление темпов роста реальной зарплаты.
В 2020 году украинцы будут получать больше
В 2020 году украинцы будут получать больше
depositphotos.com

Кабинет Министров прогнозирует замедление темпов роста реальной зарплаты украинцев в течение 2020-2022 годов. Но зарплаты все-таки будут повышаться. Такие данные содержатся в обновленном макропрогнозе Министерства экономики который правительство утвердило 23 октября.

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Так, в 2020 году прогнозируют, что средний уровень заработной платы возрастет до 471 доллара США. В 2021 среднестатистический украинец будет получать уже 531 доллар, а в 2022 — 593 долларов США.

В 2018 году средняя украинская зарплата была на уровне 325 долларов, в этом году — 408 долларов.

Инфографика: какими будут зарплаты украинцев
Инфографика: какими будут зарплаты украинцев
news.finance.ua

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Министерство экономики прогнозирует, что темпы роста реальной зарплаты (с учетом инфляции) замедлятся до 10,1% в 2020 году, до 7,5% в 2021 году и до 7,2% в 2022 году. В 2018 году рост составил 12,5%, а в 2019 - 11,1%.

Также постепенно будет уменьшаться уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет (по методологии Международной организации труда). Классический прогноз: 2020 год – 8,1%, 2021 год – 7,9%, 2022 год – 7,5%. Оптимистичный: 2020 год – 7,3%, 2021 год – 6,7%, 2022 год – 6%.

Напомним, недавно Кабмин опубликовал макропрогноз на три года.

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Теги: зарплата, Кабмин, Министерство экономики, прогнозы
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Комментариев (4)
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крымчанин  (аноним)  25.10.2019, 18:47
Оценка:  -1
крымчанин
УБЛЮДКИ, и не забывайте про долги МВФ !!!!
Сколько поколений СВИНОРЫЛЫХ будут их отдавать? ха ха ха
крымчанин  (аноним)  25.10.2019, 18:46
Оценка:  -1
крымчанин
На майдане вы скакали
Полные штаны наклали.
А обнюхались Моментом -
Стал Зеленский президентом.
Ох ты! Ах ты!
Все вы майданавты.
крымчанин  (аноним)  25.10.2019, 18:45
Оценка:  -1
крымчанин
тупорылые СВИНЬИ, вам Сакашвили говорил , что ВЫ --- УБЛЮДКИ отстали на 50 лет!!! Это только до 2013 года чтоб вам добраться в экономики .... ХА ХА ХА

Скачите ,СВИНОРЫЛЫЕ, по чаще и проворнее, на смех всемумиру!!!!
WTF2_eбy_в_рот    25.10.2019, 18:43
Оценка:  0
WTF2_eбy_в_рот
НИКАКИМИ
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