Какими будут зарплаты украинцев в ближайшие годы

Кабмин прогнозирует замедление темпов роста реальной зарплаты.

В 2020 году украинцы будут получать больше depositphotos.com

Кабинет Министров прогнозирует замедление темпов роста реальной зарплаты украинцев в течение 2020-2022 годов. Но зарплаты все-таки будут повышаться. Такие данные содержатся в обновленном макропрогнозе Министерства экономики который правительство утвердило 23 октября.

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Так, в 2020 году прогнозируют, что средний уровень заработной платы возрастет до 471 доллара США. В 2021 среднестатистический украинец будет получать уже 531 доллар, а в 2022 — 593 долларов США.

В 2018 году средняя украинская зарплата была на уровне 325 долларов, в этом году — 408 долларов.

Инфографика: какими будут зарплаты украинцев news.finance.ua

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Министерство экономики прогнозирует, что темпы роста реальной зарплаты (с учетом инфляции) замедлятся до 10,1% в 2020 году, до 7,5% в 2021 году и до 7,2% в 2022 году. В 2018 году рост составил 12,5%, а в 2019 - 11,1%.

Также постепенно будет уменьшаться уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет (по методологии Международной организации труда). Классический прогноз: 2020 год – 8,1%, 2021 год – 7,9%, 2022 год – 7,5%. Оптимистичный: 2020 год – 7,3%, 2021 год – 6,7%, 2022 год – 6%.

Напомним, недавно Кабмин опубликовал макропрогноз на три года.

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