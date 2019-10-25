В Украине стало меньше безработных

Количество работающих выросло на 202 тысячи.

На рынке труда Украины наблюдаются положительные тенденции роста занятости и сокращения безработицы. Об этом сказано в новом документе Государственной службы статистики, который опубликовала Государственная служба занятости.

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Данные сообщают, количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше в I полугодии 2019 составляла 16, 6 млн. человек, а уровень занятости - 51,4%.



Количество работающих людей в возрасте 15-70 лет в I полугодии 2019 года,

по сравнению с I полугодием 2018 года, выросло на 202 тыс. человек.

Около половины работающих — граждане 40-59 лет, 30% - 30-39 лет. Каждый пятый работник имеет возраст от 15 до 29 лет.

Работающее население Украины dcz.gov.ua

Самый высокий уровень занятости наблюдался в Киеве (63,0%), Харьковской (62,2%), Днепропетровской (59,5%), Киевской (59,3%) и Николаевской (58,9%) областях, а самый низкий - в Волынской (50,2%) и Донецкой (50,9%) областях.

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Количество безработного населения в возрасте 15-70 лет в I полугодии 2019 года, по сравнению с I полугодием 2018 года, сократилась на 72 тыс. человек и составила 1,5 млн. человек.

Самый низкий уровень безработицы наблюдался в Харьковской (5,0%), Киевской (5,9%), Одесской (6,1) областях и городе Киеве (6,1%), а самый высокий -

в Луганской (14,2%), Донецкой (13,7%), Волынской (11,7%), Кировоградской (11,2%) и Полтавской (11,1%) областях.

Напомним, в Украине работают лишь 68% женщин, как это влияет на экономику страны.



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