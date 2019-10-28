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Минфин оценил доход от игорного бизнеса

Комментариев: 3
Доходы от игорного бизнеса, рынка земли и добычи янтаря реалистичны и могут быть учтены в бюджете на 2020 год, отметила Оксана Маркарова.
Оксана Маркарова признает, что вычислить точный доход в случае принятия законов пока сложно
Оксана Маркарова признает, что вычислить точный доход в случае принятия законов пока сложно
facebook.com

По консервативным расчетам, доход от легализации игорного бизнеса может достичь 5-9 млрд гривен. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в интервью Lb.ua, опубликованном в пятницу, 25 октября.

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Она отметила, что доходы от игорного бизнеса, рынка земли и добычи янтаря могут быть учтены уже в бюджете на 2020 год.

“Законопроект об игорном бизнесе доработан и передан в Верховную Раду. Это же касается и законопроекта о легализации добычи янтаря. Это реалистичные доходы, которые могут быть заложены в проект бюджета“, – сообщила глава Минфина.

Маркарова также отметила, что вычислить точный доход в случае принятия законов пока сложно.

“Янтарь мы только рассчитываем. А по игорному бизнесу все зависит от того какая финальная модель будет принята. По нашим консервативным расчетам, это 5-9 млрд гривен ресурса, который может быть полноценно мобилизован, если все заработает“, – отметила министр.

Напомним, правительство предлагает установить специальные игорные зоны для казино.

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Теги: бюджет, Земля, Минфин, игорный бизнес, азартные игры, бюджет Украины, земельна реформа, Госбюджет, Рынок земель, Министерство финансов, янтарь, Оксана Маркарова
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Комментариев (3)
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Андрей_и_Богдан    28.10.2019, 11:35
Оценка:  0
Андрей_и_Богдан
Не путайте прогноз с идиотизмом! Представьте себе типичного посетителя игровых автоматов снимающего номер в отеле, как предлагают в том "проекте"...
ANDREICH    28.10.2019, 10:48
Оценка:  0
ANDREICH
узаконіть нааркотікі буде дохід в бюджет
skolesa    28.10.2019, 11:00
Оценка:  0
skolesa
это не выгодно производителям алкоголя , но выгодно производителям хавчика.
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