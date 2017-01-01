Депутаты хотят увеличить помощь при рождении детей до 400 тыс. грн.

Сегодня родители получат около 40 тысяч гривен.

Народные депутаты Украины проявили инициативу и решили предложить увеличить помощь семьям, в которых появились дети. Об этом сообщают vesti.ua.

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За первого ребенка планируют выплачивать 100 тысяч гривен, 200 тысяч — за второго и 300 — за третьего и каждого следующего ребенка. 25% от сумы планируют выплачивать сразу после рождения малыша, а всю остальную сумму — на протяжении 36 месяцев равными частями.Свое намерение депутаты изложили в соответствующем постановлении.

За первого ребенка будут давать 100 тыс. грн. rada.gov.ua

Стоит отметить, что государство и сегодня помогает семьям с новорожденными. Только на сегодняшний момент эта сумма составляет 40 тысяч гривен и не зависит от того, какой по счету малыш родился в семье.

Общество разделилось во взглядах, которые касаются возможного повышения выплат. Одни считают, что эти деньги очень помогут родителям, а другие боятся, что такой шаг со стороны власти приведет к повышению рождаемости среди неблагополучных семей.

“У нас такое уже было лет шесть назад. Когда подняли выплаты — тут же повысилась рождаемость среди алкоголиков и наркоманов. Дети для них были объектом заработка, сами-то нигде не работали, а тут государство — сначала на руки круглую сумму дает, а потом каждый месяц выплачивает. Как-то в Мукачево двое малолетних детей попали в реанимацию в крайне тяжелом состоянии: с большой потерей веса и пониженной температурой тела, у одной из девочек медики откачали три литра гноя. При этом мать не лишили родительских прав, детей вернули, пособия не лишили. А сколько детей находили в наркохатах и алкопритонах, где родители гуляли на “детские“, — не передать“, — рассказывает бывший правоохранитель.

Но демографы уверены, что всплеска рождаемости не будет.

“Повышенное пособие будет эффективно тогда, когда семья планировала второго-третьего ребенка, но не хватало средств. Но если семья хотела двоих детей и уже имеет, большое пособие их не сподвигнет на расширение“, — говорит “Вестям“ ведущий научный сотрудник Института демографии Светлана Аксенова.

Как отмечают опрошенные украинские семьи, сегодня главные препятствия для рождения детей:

низкий материальный уровень — маленькая зарплата; Читай также: Какими будут зарплаты украинцев в ближайшие годы

жилищная проблема — нет своего жилья;

нестабильная политическая и экономическая ситуация в стране;

проблемы со здоровьем.

Напомним, в Украине работают лишь 68% женщин, как это влияет на экономику страны.



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