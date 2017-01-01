У француженки на кухне висел шедевр за 24 млн евро
Легендарная картина “Осмеяние Христа“ флорентийского художника Чимабуэ, жившего в конце XIII - начале XIV века, считалась утерянной до тех пор, пока ее не обнаружили висящей на кухне у одной француженки. Об этом сообщает BBC.
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Картину решили продать. Шедевр ушел с аукциона за 24 миллиона евро — стартовая цена составляла 6 миллионов.
Аукционная фирма Acteon сообщила, что сумма, выплаченная анонимным покупателем из Франции, поставила новый рекорд для произведений средневекового искусства, проданных с аукциона.
“Когда такая редкая работа такого уникального художника как Чимабуэ появляется на рынке, надо готовиться к неожиданностям“, - сказал аукционист Доминик ле Коэнт.
Картину у француженки обнаружил аукционист. Известный шедевр висел у женщины дома прямо над плитой. Владелица считала, что ее картина — это обыкновенная старая икона, которая не представляет никакой ценности.
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После обнаружения, шедевр обследовали эксперты и подтвердили подлинность.
Эксперты считают, что она входила в состав полиптиха, состоявшего из восьми панелей, изображавших сцены крестного пути и распятия Христа. Вероятно, датой его создания является 1280 год.
Напомним, кольцо Калигулы продадут за 615 тысяч долларов.
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