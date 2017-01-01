В Украине активизировались мошенники за квартирами

Владельцы квартир, как правило, одинокие люди.

Украинцы нередко становятся жертвами мошенничества с квартирами. Аферисты, как правило, выбирают одиноких людей. Так им проще провести неправомерные манипуляции. Действуют воры по-разному, но люди, как правило, очень часто остаются на улицах. Об этом сообщает Сегодня.

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Жертвой мошенничества стала и бывшая оперная певица Лариса Гончарова. Злоумышленники выбили замок в ее квартире, дверь оцарапали.

“Я подошла, а здесь уже все было выломано, и стояли какие-то два человека, один вообще, простите, мордоворот“, – рассказывает Лариса Гончарова.

Мошенники заявили, что они являются представителями ЖКХ и должны проверить квартиру. Лариса уверена, что они пришли по наводке.

Женщина в 2006 году потеряла мать и сестру, осталась одна. Лариса стала владелицей двух квартир.

“Когда у меня начались все эти трагедии, он пришел в дом мой родительский, к тогдашнему председателю этого дома и сказал: “Давайте у нее все отнимать, у меня там есть знакомые, в суд на нее подадут, и другую квартиру у нее заберем“, – рассказывает Лариса Гончарова.

Без ведома Ларисы в квартире поменяли замки, подделали документы, дважды переоформив на имя других владельцев. Это классическая схема мошенников, утверждает руководитель юридического объединения “Афера стоп“ Анатолий Остапенко, помогавший женщине отстоять ее жилье.

“Мошенник использует поддельные документы для того, чтобы ускорить ситуацию. Мошенник может использовать поддельную доверенность, поддельное завещание, другие поддельные документы“, – объясняет Остапенко.

Поддельные документы готовы и жертва оказывается на улице без крова. Бывает и другая схема: мошенник втирается в доверие к человеку, а уже потом проводит всевозможные махинации.

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Именно поэтому пожилым людям следует поддерживать какие-либо контакты с родственниками, даже дальними, а также с друзьями.

Напомним, Instagram пообещал защитить пользователей от интернет-мошенников.