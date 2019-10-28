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Почему 1000 гривен не ввели раньше и как нововведение повлияет на экономику — эксперт

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Новая купюра — не причина инфляции в Украине, а ее последствие.
Новая украинская купюра
Новая украинская купюра
flickr.com

25 октября в Украине ввели в оборот новую купюру — 1000 гривен. Это самый высокий номинал для нашей страны. Почему такое нововведение решили сделать именно сейчас и окажет ли это какое-либо влияние на экономику, рассказывает Михаил Демкив, аналитик группы ICU.

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Эксперт считает, что новая купюра — это не причина инфляции в Украине, а наоборот — ее последствие.

“С момента введения в оборот банкноты в 500 гривен в 2006 году, цены выросли в 5 раз, а размер средней зарплаты - в девять с половиной раз. Этому способствовали две волны девальвации в 2008-2009 и 2014-2015 годах”, - утверждает Демкив.

Эксперт считает, что раньше новая банкнота не появлялась по политическим причинам.

“Хотя рост цен очень хорошо видно на полках супермаркетов, политически не всегда целесообразно фиксировать снижение покупательной способности национальной валюты”, - считает Демкив.

Михаил обращает внимание, на текущий уровень инфляции, который существенно ниже показателей нескольких прошлых лет — сейчас он находится на уровне 9.6%.

Напомним, новая банкнота поступила в обращение 25 октября.

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Теги: 1000 гривен, НБУ, денежный оборот
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  28.10.2019, 14:29
Оценка:  0
гость
Геноцид украинского народа, товара пруд пруди, а у людей просто бумажек нет, что бы купить , нужно искусственно повысить зарплаты и пенсии (но массоны этого не хотят) и тогда покупательская способность повысится и экономика станет процветать
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