Кто в Киеве зарабатывает больше всех

Самая высокая зарплата — 47 тысяч гривен.

Кто из киевлян зарабатывает больше всего depositphotos.com/

Самую высокую зарплату в Киеве получают специалисты по компьютерным системам. Об этом сообщает Киевский городской центр занятости на странице в Facebook.

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Около 47 тысяч гривен могут заработать специалисты по компьютерным системам, если нашли место в международной компании. Эта профессия возглавляет топ-5 наиболее высокооплачиваемых.

На втором месте — помощник судьи с ежемесячным окладом в размере 23 тыс гривен, на третьем — председатель агентства с зарплатой около 21 тыс грн. Третье и четвертое место разделили несколько профессий — начальник лаборатории по контролю производства, монтажник наружных трубопроводов, комплектовщик и обивщик мебели, чистильщик дымоходов и каминов. Люди этих профессий могут рассчитывать на 20 тыс гривен ежемесячно.

Пятерку замыкает шоколадник и оператор по обработке информации и программного обеспечения – 18 тыс грн.

Напомним, Кабинет Министров прогнозирует замедление темпов роста реальной зарплаты украинцев в течение 2020-2022 годов.

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