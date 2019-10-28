Денег на долги хватит до весны - Минэкономики

В ближайшие два года выплаты по долгам будут на уровне текущего года. В Кабмине уверены, что Украина сможет все выплатить.

У Украины достаточно средств, чтобы выплачивать по долгам до весны. Остальные планируют привлекать на рынках заимствований. О таком плане рассказал замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук в интервью РБК-Украина.

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“Выплаты были высокими и в этом году. Такими же останутся в 2020 и 2021 годах. Это периоды являются пиковыми в вопросе выплат по внешним долгам. Но как видим, этот год Украина прошла без проблем. И сейчас имеются ресурсы для погашения обязательств до весны. Тем не менее, думаю, что внешние и внутренние рынки будут открыты для Украины, что поможет привлекать новые финансовые ресурсы и перекрывать выплаты по госдолгам. Сейчас во избежание проблем важно продолжать макроэкономическую политику в том же русле, как это осуществлялось последние годы“, - сказал Николайчук.

Он отметил важность сохранения доверия инвесторов.

“И если при этом наша страна окажется успешна в реализации озвученных реформ, то ставки по внешним и внутренним долгам будут снижаться. Это позволит контролировать вопрос погашения госзаймов и их рефинансирования“, - сказал он.

Напомним, Кабинет Министров прогнозирует замедление темпов роста реальной зарплаты украинцев в течение 2020-2022 годов.

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