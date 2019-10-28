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Гончарук пообещал для украинцев дешевые кредиты

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Уже в следующем году кредиты могут снизиться до 10-20% годовых.
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук утверждает, что решение Нацбанка снизить учетную ставку до 15,5% дает потенциал для снижения стоимости кредитов в Украине. Об этом премьер сообщил в своем блоге “Чашка Премьера“.

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Гончарук утверждает, что Регулятор продолжит тенденцию снижения учетных ставок. Также премьер считает, что кредиты в 2020 году могут снизиться до 10-20% годовых.

“Кредиты постепенно становятся дешевле. Национальный банк уменьшил ставку рефинансирования для банков на 1%. Это означает, что потенциально на рынке уже сейчас могут дешеветь кредиты. Это необходимо для наших предпринимателей и граждан. Мы ожидаем, что в этом году еще минимум один раз эту ставку будет пересмотрено. В следующем году кредиты вообще могут стоить 10-12% в гривне“, – сказал Гончарук.

Стоит отметить, что НБУ 24 октября приняло решение о понижении учетной ставки с 16,5% до 15,5% годовых.

Напомним, эксперт сообщил каким будет курс доллара на этой неделе.

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Теги: Алексей Гончарук, НБУ, кредит, регулятор
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Комментариев (2)
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Uvas    28.10.2019, 19:19
Оценка:  0
Uvas
3%!
ThaiFever    28.10.2019, 19:09
Оценка:  0
ThaiFever
до 10 -20% - вы серьезно , или смеетесь ? это дешевые кредиты ?
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