Советник премьера анонсировал новые изменения относительно аренды земли

Параллельно с земельной реформой будет снесено несколько изменений, которые будут касаться минимальной налоговой нагрузке на один гектар.

Советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак анонсировал законодательные изменения относительно аренды земли. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

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Чиновник рассказал, какая сегодня в Украине ситуация с арендой земли.

“Сейчас на рынке есть дискриминация. Лишь 60% арендаторов платят налоги. Остальные не платят. Условно говоря, налоги платятся с 20 млн гектаров земли, а производится с 30+. Поэтому надо выравнивать эту историю. Платить должны все. Местные бюджеты тогда будут получать больше денег“, — сказал Мушак.

Также советник премьера акцентировал на том, что сегодня в Украине остро стоит проблема для местных бюджетов - высокие налоги (арендная плата предполагает налоги в размере 19,5%).

“Если обрабатывается более 30 млн гектаров, то 45 млрд гривен налога должно быть уплачено. Сейчас платят не более 25 млрд гривен, максимум 30 млрд гривен. Но все должны работать в “белую“ -, добавил советник премьера.

Мушак анонсировал, что параллельно с земельной реформой будет снесено несколько изменений, которые будут касаться минимальной налоговой нагрузке на один гектар.

“Есть разные модели, как это делать. Есть вариант просто увеличить земельный налог, есть история, связанная с тем, что третья группа единого налога не сможет заниматься аграрной деятельностью“, — рассказал Мушак.

Напомним, в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщили, что рассматривают возможность введения рассрочки на покупку государственной земли сельскохозяйственного назначения.

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