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Курс валют на 29 октября: Нацбанк укрепил гривну

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Курс доллара на межбанке в продаже не изменился и составил 25,13 гривен за доллар, курс в покупке вырос на одну копейку – 25,11 гривен за доллар.
Гривна вернулась к росту после падения на прошлой неделе
Гривна вернулась к росту после падения на прошлой неделе
Пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины на вторник, 29 октября, повысил курс гривны по отношению к американскому доллару почти на 11 копеек – до 25,06 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в пятницу, 25 октября.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2506,7144 гривны (-10,6972);

– 100 евро – 2779,1943 гривны (-16,8948).

На понедельник, 28 сентября, Нацбанк опустил гривну на шесть копеек – до 25,17 гривен за доллар.

В первый рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже не изменился и составил 25,13 гривен за доллар, курс в покупке вырос на одну копейку – 25,11 гривен за доллар.

Напомним, эксперт рассказал, каким будет курс доллара на этой неделе — мнение эксперта.

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