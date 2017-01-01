В Украине выросла средняя зарплата

Размер средней заработной платы в сентября вырос на 1,4% (150 гривен), а за последние 12 месяцев - на 18,2%.

В Украине средняя зарплата в сентябре 2019 года выросла на 150 гривен и составила 10687 гривен. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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Сообщается, что средняя номинальная заработная плата штатного сотрудника в сентябре составила 10687 гривен, что в 2,6 раза выше уровня минимальной заработной платы (4173 гривен). По сравнению с августом размер средней номинальной заработной платы вырос на 1,4% (150 гривен), а за последние 12 месяцев - на 18,2%.

Также в сентябре задолженность по заработной плате в Украине выросла на 11,5%. По данным Госстата, на 1 октября 2019 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 3141,1 млн грн, или 111,5% по сравнению с 1 сентября 2019 года.

При этом, в Госстате добавили, что задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 октября составила 1970,1 млн грн (118,8% по сравнению с 1 сентября 2019 года).

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Больше всего задолженность выросла в областях здравоохранения (70%), образования (49,1%) и временного размещения и организации питания (19,6%).

Напомним, ранее сообщалось, кто в Киеве зарабатывает больше всех.

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