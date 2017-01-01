Покупка квартиры в строящемся доме: Как не остаться без жилья

Сегодня в Киеве задержки со вводом в эксплуатацию наблюдаются на более чем 80-90% строящихся объектов.

Покупка квартиры в недостроенном доме может оказаться, как приятным моментом в жизни владельца, так и очередным стрессом для него же. Как вкладывать деньги в недостроенный дом, чтобы не бояться за результат, пишет Сегодня.

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Главный эксперт информационно-аналитического портала 3m2 Виктория Берещак говорит, что в 2017 году в Украине количество долгостроев составляло более 16 тыс объектов, 60% из них — жилые дома.

Долгострои появляются из-за целого ряда причин, начиная от нехватки денег, и заканчивая проблемами с документами.

Владислав Кононов, управляющий партнер AVM Development Group утверждает, что сегодня на рынке жилья существует несколько терминов: “долгострой“ и “недострой“. В определенном смысле они синонимичны: этими терминами обозначают объекты, строительство которых было либо приостановлено. Но существует также третье понятие – это задержка со вводом объекта в эксплуатацию.

“В первом и втором случае причины кроются в деятельности самой строительной компании, в третьем – объективными причинами, в основном не зависящими от девелопера. Но приостановка/заморозка строительства и задержки со вводом объекта в эксплуатацию – это далеко ни одно и тоже“, ­— говорит ситуацию эксперт.

Также Владислав добавил, что сегодня в Киеве задержки со вводом в эксплуатацию наблюдаются на более чем 80-90% строящихся объектов.

Вопрос защиты инвесторов – один из ключевых, но пока что на законодательном уровне он не особо урегулирован. Сейчас в Минрегионе планируют разработать соответствующий законопроект.

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Как обезопасить себя и свои деньги?

Ни один застройщик не может с уверенностью сказать, что дом будет достроен. Именно поэтому многие люди боятся вкладывать свои сбережения в строительство.

Чтобы обезопасить себя, при покупке жилья в строящемся доме, в первую очередь нужно тщательно проверять все документы и обратиться за помощью к профессиональному юристу, который поможет избежать проблем в будущем.

Основной документ, защищающий права инвестора – договор с застройщиком. Именно этот документ будет вашим основным аргументом в суде, если дело дойдет до разбирательства.

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Читайте договор внимательно. Если не понимаете что-то, не пожалейте денег на хорошего юриста. Если есть сомнения и вы боитесь вкладывать средства, эксперты советуют покупать жилье в доме, который уже сдан в эксплуатацию.

Напомним, в Украине активизировались мошенники за квартирами.



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