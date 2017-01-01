В Мариуполе стартовал Международный инвестиционный форум RE:THINK. Invest in Ukraine

Форум станет первой совместной инициативой президента, премьер-министра и правительства Украины.

В Мариуполе, сегодня, 29 октября стартовал Международный инвестиционный форум RE:THINK. Invest in Ukraine. Форум проводится по инициативе президента Владимира Зеленского. Hromadske ведет трансляцию онлайн.

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Предполагается, что однодневный Форум станет первой совместной инициативой президента, премьер-министра и правительства Украины для объединения усилий по раскрытию инвестиционного потенциала Украины.



Кроме того, на мероприятии будут представлены инфраструктурные и инвестиционные проекты в аргосфере и промышленности, новейшие технологические и инновационные проекты.

Откроет работу форума президент Владимир Зеленский.

Напомним, Институт международных финансов улучшил позиции Украины в ежегодном рейтинге качества взаимодействия суверенных эмитентов с международными инвесторами.