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В Мариуполе стартовал Международный инвестиционный форум RE:THINK. Invest in Ukraine

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Форум станет первой совместной инициативой президента, премьер-министра и правительства Украины.
Международный инвестиционный форум RE:THINK. Invest in Ukraine
Международный инвестиционный форум RE:THINK. Invest in Ukraine
facebook.com/NaftogazUA

В Мариуполе, сегодня, 29 октября стартовал Международный инвестиционный форум RE:THINK. Invest in Ukraine. Форум проводится по инициативе президента Владимира Зеленского. Hromadske ведет трансляцию онлайн.

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Предполагается, что однодневный Форум станет первой совместной инициативой президента, премьер-министра и правительства Украины для объединения усилий по раскрытию инвестиционного потенциала Украины.

Кроме того, на мероприятии будут представлены инфраструктурные и инвестиционные проекты в аргосфере и промышленности, новейшие технологические и инновационные проекты.

Откроет работу форума президент Владимир Зеленский.

Напомним, Институт международных финансов улучшил позиции Украины в ежегодном рейтинге качества взаимодействия суверенных эмитентов с международными инвесторами.

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Теги: Международный инвестиционный форум, Зеленский, првительство, премьер
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