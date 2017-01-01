Как экономить на коммуналке — совет эксперта

Расходы на коммунальные услуги можно сократить в два раза.

Сегодня, наверное, для каждого украинца счета за коммунальные услуги — та еще проблема. Больше половины семейного дохода уходит на продукты. Вторая ступень расходов - коммунальные платежи. Об этом рассказывают журналисты в сюжете на телеканале Украина.

Читай также: Кабмин изменил правила получения субсидий

Обычный украинец тратит на оплату электричества, отопления и водоснабжения 15-18% доходов. Эксперты считают, что на коммуналке можно экономить.



Тамара Подоляко в 2016 году стала главой правления жилищно-строительного кооператива (ЖСК) “Печерский-11“. Такой орган самоуправления в столичной многоэтажке существует еще с 1977 года. По сути, это то же самое, что современные объединения собственников многоквартирных домов (ОСМД). Жители решили объединиться и обдумать, как могут экономить на коммунальных услугах. В доме решили провести энергоаудит.

“Мы установили индивидуальный тепловой пункт с погодным регулированием, заменили старые деревянные окна на лестничных пролетах на энергоэффективные, поменяли входные двери“, – перечисляет Тамара.

Конечно, такие обновления требуют немалых расходов. Поэтому жильцы подались на конкурс по энергоэффективности и “теплым кредитам“. Таким образом люди получили финансирование по формуле 70/30 – 70% денег за работы заплатил местный бюджет, а жители – остальные 30%. Проведенные работы помогли экономить на отоплении каждой квартиры до 40%.

Читай также: Зеленский о тарифах: МВФ требует рыночные цены

Эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко утверждает, что эта система действительно работает и таким образом можно сократить расходы на отопление вдвое. Если в среднем жители дома платят 38 гривен за отопление квадратного метра, то при установке индивидуального теплового пункта, сумма уменьшается до 18-20 гривен.

Если говорить об экономии электричества, то не забывайте устанавливать энергосберегающие лампы. Они сократят потребление и снизят суммы ваших счетов.

Напомним, теперь каждый украинец может признать себя банкротом и не оплачивать долги.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram