Рейтинг топ-15 самых крупных холдингов в Украине

Крупнейшие холдинги Украины работают в ключевых секторах экономики.

Крупнейшие холдинги Украины работают в ключевых секторах экономики: металлургия, агропромышленный сектор, энергетика, ритейл и транспорт. Об этом сообщает Бизнес Цензор.

Основным критерием для того, чтобы холдинг попал в рейтинг было наличие консолидированного дохода.

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Совокупный доход 15 крупнейших холдингов в 2018 году составил 1,3 трлн грн. Это 37% от дохода 200 крупнейших компаний Украины.

На первом месте рейтинга оказался “Метинвест“, принадлежащий Ринату Ахметову и Вадиму Новинскому. Этот холдинг опередил НАК “Нафтогаз Украины“ по количеству прибыли.

Третье место занял самый крупный производитель масла — Кернел, четвертое — ДТЭК Рината Ахметова. На пятом месте - сеть АТБ Геннадия Буткевич.

Рейнинг самых крупных холдингов Украины biz.censor.net.ua

Напомним, недавно Johnson&Johnson обязали выплатить пациенту $8 млрд компенсации.

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