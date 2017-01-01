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Большинство банков планеты не переживут новый экономический кризис

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Всему виной стремительное развитие технологий.
Более половины мировых банков не переживут новый экономический кризис
Более половины мировых банков не переживут новый экономический кризис
depositphotos.com

Более половины мировых банков не переживут новый экономический кризис. Такого мнения придерживаются аналитики международной консалтинговой фирмы McKinsey & Co, пишет UBR.

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Главная тому причина потенциального обвала такова, что сегодня банки, как правило, и так с трудом выживают в условиях огромнейший конкуренции со стороны технологических гигантов и финансовых стартапов.

Сегодня банки предпочитают выделять на инновации около 35% от своего бюджета. В то же время, другие крупные компании выделяют 70%. Это в два раза больше. Именно поэтому эксперты рынка советуют традиционным банкам сокращать расходы, предпринимать шаги по развитию технологий, передавать долю функций на аутсорсинг, а также укреплять позиции за счет поглощений и слияний.

Напомним, НБУ отозвал лицензию “Укрсоцбанка”.

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Теги: банк, экономический кризис, инновации
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