Большинство банков планеты не переживут новый экономический кризис

Всему виной стремительное развитие технологий.

Более половины мировых банков не переживут новый экономический кризис. Такого мнения придерживаются аналитики международной консалтинговой фирмы McKinsey & Co, пишет UBR.

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Главная тому причина потенциального обвала такова, что сегодня банки, как правило, и так с трудом выживают в условиях огромнейший конкуренции со стороны технологических гигантов и финансовых стартапов.

Сегодня банки предпочитают выделять на инновации около 35% от своего бюджета. В то же время, другие крупные компании выделяют 70%. Это в два раза больше. Именно поэтому эксперты рынка советуют традиционным банкам сокращать расходы, предпринимать шаги по развитию технологий, передавать долю функций на аутсорсинг, а также укреплять позиции за счет поглощений и слияний.

Напомним, НБУ отозвал лицензию “Укрсоцбанка”.

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