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Россия предложила ЕС получать доход от работы "Северного потока — 2" — Коболев

Комментариев: 2
Россия сделала данное предложение представителям Еврокомиссии на двухсторонних переговорах.
Андрей Коболев
Андрей Коболев
facebook.com/NaftogazUA

Россия предложила ЕС получать часть доходов от работу газопровода “Северный поток — 2“. Об этом в Facebook сообщил глава НАК “Нафтогаз Украины“ Андрей Коболев.

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Коболев утверждает, Россия сделала данное предложение представителям Еврокомиссии на двухсторонних переговорах. Украина на переговорах не присутствовала.

“Этот вопрос поднимался в двустороннем формате, где украинская сторона не присутствовала, но, как мне сообщили источники из ЕК, среди аргументов “Газпрома“ был один интересный тезис: “Наш проект (то есть СП-2), не только чисто коммерческий, но и вполне про-европейский, потому что в нем есть европейские компании-партнеры. Мы готовы делиться доходами от транспортировки газа с вами“, - сообщил Коболев.

Также Коболев добавил, что именно поэтому очень важно понимать, что сохранение окна для привлечения партнера в капитал оператора ГТС — это весомый аргумент против “Северного потока — 2“.

“Мы не можем проиграть конкурентную борьбу за европейских партнеров с “Газпромом“. Даже на уровне деклараций“, - добавил Коболев.

Напомним, в Минэнерго рассказали, почему Украина на согласилась на пакетное предложение РФ по газу.

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Теги: Нафтогаз, Россия, северный поток 2, газ
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  29.10.2019, 15:01
Оценка:  0
гость
Так сделайте транзит в 2 раза дешевле европейского и КОНТРАКТ ваш.
гость  (аноним)  29.10.2019, 14:47
Оценка:  0
гость
Коболев, дык, флаг тебе в руки! Дерзай, докажи, что ты не зря бабло гребешь
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