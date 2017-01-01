Программа "Доступное жилье" получит финансирование в размере 300 млн грн

Этих денег хватит, чтобы построить жилье для 950 семей.

На строительство доступного жилья из государственного бюджета планируют выделить 300 млн гривен. Такое решение Кабинет министров принял 28 октября на выездном заседании, которое проходило в Мариуполе, пишет ТСН.

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300 млн грн должно хватить на то, чтобы обеспечить жильем 950 семей, 700 из них — переселенцы из Донбасса, 200 — семьи участников АТО/ООС. Строть новое жилье планируют в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове.

Стоит отметить, что в течение 2010-2018 годов за счет государственного и местного бюджетов по программе “Доступное жилье“ было приобретено или построено 4034 квартиры.

Программа “Доступное жилье“ предусматривает возмещение трети стоимости жилья лицам, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, и половину цены – участникам АТО и внутренним переселенцам.

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Участники программы могут оформлять кредиты на покупку жилья. Банк выбирают будущие владельцы самостоятельно.

Напомним, эксперты рассказали, как вкладывать деньги в строительство и не оказаться без жилья.

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