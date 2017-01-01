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Программа "Доступное жилье" получит финансирование в размере 300 млн грн

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Этих денег хватит, чтобы построить жилье для 950 семей.
На строительство доступного жилья планируют выделить 300 млн гривен
На строительство доступного жилья планируют выделить 300 млн гривен
depositphotos.com/

На строительство доступного жилья из государственного бюджета планируют выделить 300 млн гривен. Такое решение Кабинет министров принял 28 октября на выездном заседании, которое проходило в Мариуполе, пишет ТСН.

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300 млн грн должно хватить на то, чтобы обеспечить жильем 950 семей, 700 из них — переселенцы из Донбасса, 200 — семьи участников АТО/ООС. Строть новое жилье планируют в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове.

Стоит отметить, что в течение 2010-2018 годов за счет государственного и местного бюджетов по программе “Доступное жилье“ было приобретено или построено 4034 квартиры.

Программа “Доступное жилье“ предусматривает возмещение трети стоимости жилья лицам, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, и половину цены – участникам АТО и внутренним переселенцам.

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Участники программы могут оформлять кредиты на покупку жилья. Банк выбирают будущие владельцы самостоятельно.

Напомним, эксперты рассказали, как вкладывать деньги в строительство и не оказаться без жилья.

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Теги: доступное жилье, квартира, участник АТО, переселенцы
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