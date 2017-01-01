Вопрос ПриватБанка ключевой для инвесторов – Гончарук

Если инвесторы не увидят, что правила в Украине изменились, то деньги в страну не придут, отметил Алексей Гончарук.

Вопрос будущего ПриватБанка является ключевым для восприятия Украины инвесторами и для макростабильности в стране. Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук в Мариуполе в ходе инвестиционного форума RE:think. Invest in Ukraine, сообщает Интерфакс-Украина во вторник, 29 октября.

“У нас не диктатура, нет возможности ввести военное положение и сказать каждому судье, каким образом ему нужно себя вести. Но наша команда будет работать и сделает все зависящее от нас, чтобы защитить украинского плательщика налогов, и для того, чтобы защитить макростабильность страны. А тот кейс (ПриватБанка – ред.), о котором вы упомянули, – он является ключевым и знаковым в этой борьбе“, – сказал Гончарук

Он подчеркнул, что инвестиции не придут в страну, если инвесторы не убедятся в том, что кейс ПриватБанка не может быть решен за счет налогоплательщиков.

“Если инвесторы не увидят, что правила изменились, что нельзя просто взять и за счет плательщиков налогов попробовать решить все проблемы, если люди не увидят, что правила изменились, то инвестиции сюда не придут. Мы очень хорошо это понимаем. Поэтому макростабильность для нас и интересы государства, и интересы плательщиков налогов являются точно ключевыми“, – отметил премьер.

Он заявил, что Украине необходимы диалог и совместные решения с международными партнерами.

“Не так давно делегация наших министров работала в США, и мы ожидаем, что в ближайшие недели коллеги из Международного валютного фонда приедут в Украину, и мы рассчитываем на то, что все-таки достигнем договоренности относительно формата новой программы“, – добавил Гончарук.

Напомним, ранее сообщалось, что Минфин не будет платить компенсацию Коломойскому.

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