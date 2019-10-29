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Власть решительно настроена на борьбу с коррупцией — Гончарук

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Бизнесменов просят сообщать о случаях вымогательства взяток.
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
facebook.com/PMHoncharuk

Власть планирует активно бороться с коррупцией в Украине. Бизнесменов просят сообщать о случаях вымогательства взяток. Об этом рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает Укринформ.

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Такое заявление премьер сделал во время выступления на первом инвестиционном форуме в Мариуполе, который проходит в городе сегодня.

“Сегодня на самом высоком уровне коррупция уже отсутствует. Мы не сталкиваемся со случаями, когда кто-то из кого-то, с больших или меньших компаний на самом высоком уровне требует взятки. Если вам известны такие факты, пожалуйста, сообщайте нам и будем выжигать эти вещи напалмом “, - сказал Гончарук.

Также премьер говорил об инвестициях. Чиновник призвал инвесторов не бояться вкладывать деньги в Украину, поскольку для власти сегодня является приоритетом создание таких условий, чтобы в Украине стало легче вести бизнес.

“Мы понимаем, что на определенном этапе, пока система меняется, мы должны каждому крупному инвестору предоставить индивидуальную поддержку и сопровождение, и мы готовы это сделать. У нас в правительстве уже создан специальный офис, который будет заниматься вашими проблемами“, - заверил глава правительства.

Гончарук также назвал сферы, куда стоит вкладывать деньги - агросфера, IТ, энергетика и инфраструктура.

Напомним, Гончарук пообещал для украинцев дешевые кредиты.

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Теги: Гончарук, инвестиции, коррупция, борьба с коррупцией
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Комментариев (1)
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Андрей_и_Богдан    29.10.2019, 17:53
Оценка:  0
Андрей_и_Богдан
Гончарук: "переименуем коррупцию в меценатство и победа обеспечена!"
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