МВФ завершает согласование меморандума с Украиной — Гончарук

Соглашение будет подписано в ближайшее время.

Украина и Международный валютный фонд находятся на завершающей стадии согласования меморандума с Украиной. Об этом во время Международного инвестиционного форума RE: THINK. Invest in Ukraine сказал премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает Укринформ.

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Премьер заявил, что меморандум могут подписать в ближайшие месяцы.

“Недавно наша команда министров была в США, проводила очередные технические консультации, работали с коллегами из МВФ. Эти консультации закончились успешно, мы продвигаемся к финальному согласованию меморандума. Мы ожидаем, что миссия МВФ прибудет в Киев в ноябре, чтобы продолжить переговоры“, - отметил Гончарук.

Премьер добавил, что программа будет подписана на ближайшие три года.



Миссия Международного валютного фонда последний раз посещала Киев 12-26 сентября 2019. Тогда начались обсуждения новой трехлетней программы поддержки Украины в рамках механизма расширенного финансирования.

Напомним, в Нацбанке назвали вопросы переговоров с МВФ.



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