Депутаты приняли решение повысить соцпомощь на уход за детьми с инвалидностью

Дополнительные средства предусмотрят в государственном бюджете на 2020 год.

Сегодня, 28 октября, депутаты Верховной рады проголосовали за законопроект №2031, который повышает соцпомощь от государства на уход за детьми с инвалидностью и инвалидами детства. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

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Законопроект проголосовали в первом чтении. 324 народных депутата поддержало инициативу.

Законопроект предусматривает внесение изменений в ст.3 закона Украины “О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью“.

Предполагается повышение выплат на уход за детьми с инвалидностью и инвалидами детства. Так, людям с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе А группы І надбавка по уходу увеличивается с 75% прожиточного минимума для людей, потерявших трудоспособность до 150% прожиточного минимума. Людям с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе Б группы І – с 50% до 100% прожиточного минимума, а одиноким людям, которые по результатам врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе и относятся к ІІ и ІІІ группе устанавливается надбавка по уходу за ними в размере 75% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность при том, что раньше она составляла 15% от этой суммы.

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В 2020 году дополнительные расходы предусмотрят в государственном бюджете.

Напомним, депутаты хотят увеличить помощь при рождении детей до 400 тыс грн.

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