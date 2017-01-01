НБУ разрешил покупать валюту без ограничений

Прекращает действовать требование для физлиц предоставлять в банки документы, подтверждающие основания на покупку безналичной валюты.

Объемы покупки и продажи валюты населением на сегодняшний день соизмеримы depositphotos.com

Национальный банк Украины с 5 ноября отменил ограничения на покупку иностранной валюты и банковских металлов физическими лицами в эквиваленте 150 тысяч гривен в день через кассу банка, финансового учреждения или в системах онлайн-банкинга. Об этом сообщает пресс-служба регулятора во вторник, 29 октября.

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Отмечается, что также прекращает действовать требование для физлиц предоставлять в банки документы, подтверждающие основания на покупку безналичной валюты.

По оценкам НБУ, эти послабления существенно не повлияют на валютный рынок. Так как, во-первых, население покупает валюту на суммы меньше 150 тысяч гривен. Во-вторых, общие объемы покупки и продажи валюты населением на сегодняшний день соизмеримы.

В то же время чистая покупка валюты Нацбанком на межбанковском валютном рынке благодаря избыточному предложению со стороны бизнеса и инвесторов в этом году составляет почти $4 млрд, а международные резервы в течение последних месяцев сохраняются на уровне $21-22 млрд.

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Также в НБУ считают, что нет оснований и для усиления давления на гривну в результате действия психологических факторов: инфляционные и девальвационные ожидания украинцев продолжают улучшаться.

Либерализация валютного законодательства и укрепления макрофинансовой стабильности позволили Нацбанку отменить в этом году уже более 30 валютных ограничений, в том числе для населения, – говорится в сообщении.

Напомним, в НБУ прокомментировали задержание сотрудника из-за взятки.

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