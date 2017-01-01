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В НБУ прокомментировали задержание сотрудника из-за взятки

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Правоохранители задержали нарушителя при попытке завладеть средствами предпринимателя в сумме 50 тыс долларов США.
Коррупционер требовал 50 000$
Коррупционер требовал 50 000$
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Вчера, 29 октября, в Киеве задержали работника НБУ, которого уличили во взятке. Об этом сообщает Прокуратура города Киева.

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Правоохранители задержали главного специалиста Национального банка Украины при попытке завладеть средствами предпринимателя в сумме 50 тыс долларов США.

По словам работников прокуратуры, главный специалист НБУ потребовал от директора частного предприятия, осуществляющего деятельность по обмену валюты, за содействие в получении бессрочной Генеральной лицензии НБУ на осуществление таких услуг.

Во время передачи части обусловленных средств в сумме 40 тыс долларов США служащего банка задержали у здании НБУ.

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На месте происшествия проводят следствие.

В НБУ прокомментировали происшествие, заявив, что задержанный не является работником структурного подраздела, который и занимается выдачей лицензий. Нарушитель не занимает руководящую должность и работает в департаменте, который отвечает за хозяйственное обеспечение деятельности НБУ.



НБУ планирует провести внутреннюю проверку и готов всячески содействовать проведению следственных действий и предоставлять соответствующую информацию для объективного расследования.

Напомним, недавно премьер-министр Украины сообщил, что власть решительно настроена на борьбу с коррупцией.

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Теги: НБУ, коррупция, коррупционер, прокуратура
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