В НБУ прокомментировали задержание сотрудника из-за взятки
Вчера, 29 октября, в Киеве задержали работника НБУ, которого уличили во взятке. Об этом сообщает Прокуратура города Киева.
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Правоохранители задержали главного специалиста Национального банка Украины при попытке завладеть средствами предпринимателя в сумме 50 тыс долларов США.
По словам работников прокуратуры, главный специалист НБУ потребовал от директора частного предприятия, осуществляющего деятельность по обмену валюты, за содействие в получении бессрочной Генеральной лицензии НБУ на осуществление таких услуг.
Во время передачи части обусловленных средств в сумме 40 тыс долларов США служащего банка задержали у здании НБУ.
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На месте происшествия проводят следствие.
В НБУ прокомментировали происшествие, заявив, что задержанный не является работником структурного подраздела, который и занимается выдачей лицензий. Нарушитель не занимает руководящую должность и работает в департаменте, который отвечает за хозяйственное обеспечение деятельности НБУ.
НБУ планирует провести внутреннюю проверку и готов всячески содействовать проведению следственных действий и предоставлять соответствующую информацию для объективного расследования.
Напомним, недавно премьер-министр Украины сообщил, что власть решительно настроена на борьбу с коррупцией.
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