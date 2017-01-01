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Все больше украинцев хотят навсегда уехать за границу

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Больше всего люди хотят переезжать в Канаду, США или Германию.
Украинцы хотят уезжать жыть за границу
Украинцы хотят уезжать жыть за границу
depositphotos.com

У граждан Украины все чаще возникает желание уехать за границу и остаться там жить. Такие данные показал опрос портала hh.ua, сообщает UBR.

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Аналитические данные утверждают, что каждый пятый респондент однажды работал за границей. Более того, 77% опрошенных утверждают, что хотели бы иметь подобный опыт.

40% украинцев сказали, что главная причина, по которой они бы ехали работать за границу — переезд и постоянное место жительство за пределами Украины.

При этом в 2019 году возросло количество тех, кто видит в трудовой миграции возможность получить интересный опыт — 27%.

Больше всего украинцы хотят остаться жить за границей
Больше всего украинцы хотят остаться жить за границей
ubr.ua

Но не так много людей готовы работать не по специальности — 39%.

39% украинцев готовы работать не по специальности
39% украинцев готовы работать не по специальности
ubr.ua

Больше всего люди хотят переезжать в Канаду, США или Германию.

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19% респондентов были бы не против поработать в странах ближнего зарубежья (Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Чехия) и Великобритании, а 15% - в Испании.

Меньше всего украинцев привлекает работа в ОАЭ, Португалии, странах СНГ.

Напомним, в Украине выросла средняя зарплата.

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Теги: переезд, работа за границей, зарплата
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