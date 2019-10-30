В ОП посчитали, сколько нужно денег на восстановление Донбасса

Только на восстановление инфраструктуры нужно около 230 млн евро.

В Офисе президента посчитали, какая сумма нужна на восстановление Донбасса. Об этом сообщил первый заместитель главы Офиса Президента Сергей Трофимов на инвестиционном форуме RE:Think. Invest in Ukraine в Мариуполе (Донецкая область), пишет УНН.

“По нашим подсчетам на восстановление поврежденной в результате вооруженной агрессии РФ на Донбассе транспортной инфраструктуры, промышленных, жилых и административных помещений нам нужно 372 млн евро. И это минимальные расчеты, что касается подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей“, - сказал он.

Трофимов акцентировал, что только на восстановление инфраструктуры нужно около 230 млн евро.

Среди наиболее пострадавших от военных действий прифронтовых районов он выделил Ясиноватский и Волновахский районы Донецкой области, Попаснянский и Станично-Луганский районы Луганской области.

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Трофимов подчеркнул, что только в Донецкой области полностью разрушены или повреждены 6,8 тыс. объектов жилого фонда, восстановление которых обойдется в более чем 72 млн евро.

Также первый заместитель глав Офиса сказал, что государство готово защищать права честных инвесторов на подконтрольных Украине территориях.

Напомни, Зеленский назвал сроки проведения “глубинной“ налоговой реформы.



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