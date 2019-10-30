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В ОП посчитали, сколько нужно денег на восстановление Донбасса

Комментариев: 3
Только на восстановление инфраструктуры нужно около 230 млн евро.
Офис президента
Офис президента
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В Офисе президента посчитали, какая сумма нужна на восстановление Донбасса. Об этом сообщил первый заместитель главы Офиса Президента Сергей Трофимов на инвестиционном форуме RE:Think. Invest in Ukraine в Мариуполе (Донецкая область), пишет УНН.

“По нашим подсчетам на восстановление поврежденной в результате вооруженной агрессии РФ на Донбассе транспортной инфраструктуры, промышленных, жилых и административных помещений нам нужно 372 млн евро. И это минимальные расчеты, что касается подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей“, - сказал он.

Трофимов акцентировал, что только на восстановление инфраструктуры нужно около 230 млн евро.

Среди наиболее пострадавших от военных действий прифронтовых районов он выделил Ясиноватский и Волновахский районы Донецкой области, Попаснянский и Станично-Луганский районы Луганской области.

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Трофимов подчеркнул, что только в Донецкой области полностью разрушены или повреждены 6,8 тыс. объектов жилого фонда, восстановление которых обойдется в более чем 72 млн евро.

Также первый заместитель глав Офиса сказал, что государство готово защищать права честных инвесторов на подконтрольных Украине территориях.

Напомни, Зеленский назвал сроки проведения “глубинной“ налоговой реформы.

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Теги: инвестиционный форум, Трофимов, Офис президента
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  30.10.2019, 13:34
Оценка:  0
гость
глава нациков авакян на другое не согласиться!
гость  (аноним)  30.10.2019, 13:32
Оценка:  +1
гость
Нужно втрое больше, чем Украина потратила на разрушение (вытираны ато до сих пор держаться за призрачный заработок тыщщавдень) так как при восстановлении порушенного хозяйства (ради справедливости надо сказать обеими сторонами конфликта)1/3 достанется каждой стороне.
Путин_xyйло    30.10.2019, 13:04
Оценка:  0
Путин_xyйло
В ОП посчитали, сколько можно (сКиздить) денег на "восстановлении" Донбасса...
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