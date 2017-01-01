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В НБУ рассказали, как проверять подлинность купюр

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1000 оснастили новыми элементами защиты.
В НБУ рассказали, как проверять подлинность купюр
В НБУ рассказали, как проверять подлинность купюр
flickr.com

Махинации с фальшивыми деньгами случаются довольно часто как в Украине, так и других странах. В НБУ рассказали, как нужно проверять деньги, чтобы не попасться на фальшивку.

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Для украинцев эта информация особенно актуальна сейчас, когда в оборот поступила новая денежная банкнота — 1000 гривен.

В Нацбанке утверждают, что подделку при тактильном контакте или просто визуально определить достаточно сложно. Однако есть несколько моментов, которые вас должны насторожить:

  • более высокая плотность на ощупь;

  • более бледное изображение;

  • некачественная голограмма на лицевой стороне, так же, как и латентное изображение номинала в левом нижнем углу;

  • нечеткие водяные знаки и изображение на защитной ленте.

Эта информация касается всех купюр. Стоит отметить, что 1000 гривен оснастили дополнительными элементами защиты, поскольку это самый высокий номинал в Украине.

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Если проверяете 1000 гривен, обращайте внимание также на SPARK-элементы: когда меняется угол наклона, можно наблюдать кинетический эффект — постепенные переходы цвета от золотистого к нефритовому. Также стоит обратить внимание на “латентное изображение“: светлое или темное изображение номинала “1000“, которое становится видимым во время рассматривания банкноты под острым углом по отношению к свету.

Напомним, НБУ разрешил покупать валюту без ограничений.

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Теги: фальшивая валюта, НБУ, 1000 гривен
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